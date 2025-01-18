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Цена Aave XSUSHI (AXSUSHI)

USD

График цены Aave XSUSHI (AXSUSHI) в реальном времени

$2.53
$2.53$2.53
+5.30%(1D)

Цена Aave XSUSHI (AXSUSHI) сегодня

Текущая цена Aave XSUSHI (AXSUSHI) сегодня составляет 2.53 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AXSUSHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave XSUSHI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave XSUSHI в течение дня составляет +5.31%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave XSUSHI (AXSUSHI) - USD

За сегодня изменение цены Aave XSUSHI на USD составило $ +0.127416.
За последние 30 дней изменение цены Aave XSUSHI на USD составило $ -0.1500343130.
За последние 60 дней изменение цены Aave XSUSHI на USD составило $ +2.9733706090.
За последние 90 дней изменение цены Aave XSUSHI на USD составило $ +1.5118783911450455.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.127416+5.31%
30 дней$ -0.1500343130-5.93%
60 дней$ +2.9733706090+117.52%
90 дней$ +1.5118783911450455+148.50%

Анализ цен Aave XSUSHI (AXSUSHI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave XSUSHI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2.36
$ 2.36$ 2.36

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 18.78
$ 18.78$ 18.78

+0.04%

+5.31%

+13.30%

Рыночная информация Aave XSUSHI (AXSUSHI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave XSUSHI (AXSUSHI)

Официальный веб-сайт

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AXSUSHI на местную валюту

1 AXSUSHI к AUD
A$4.0733
1 AXSUSHI к GBP
2.0746
1 AXSUSHI к EUR
2.4541
1 AXSUSHI к USD
$2.53
1 AXSUSHI к MYR
RM11.385
1 AXSUSHI к TRY
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1 AXSUSHI к JPY
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1 AXSUSHI к RUB
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1 AXSUSHI к INR
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1 AXSUSHI к IDR
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1 AXSUSHI к EGP
￡E.127.512
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R$15.3571
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