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Цена Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

USD

График цены Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) в реальном времени

$0.546402
$0.546402$0.546402
-3.90%(1D)

Цена Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) сегодня

Текущая цена Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) сегодня составляет 0.546402 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ASTMATIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave v3 stMATIC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave v3 stMATIC в течение дня составляет -3.94%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) - USD

За сегодня изменение цены Aave v3 stMATIC на USD составило $ -0.02259301.
За последние 30 дней изменение цены Aave v3 stMATIC на USD составило $ -0.0376784612.
За последние 60 дней изменение цены Aave v3 stMATIC на USD составило $ +0.0539835340.
За последние 90 дней изменение цены Aave v3 stMATIC на USD составило $ +0.12455021.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.02259301-3.94%
30 дней$ -0.0376784612-6.89%
60 дней$ +0.0539835340+9.88%
90 дней$ +0.12455021+29.52%

Анализ цен Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave v3 stMATIC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.54903
$ 0.54903$ 0.54903

$ 0.593521
$ 0.593521$ 0.593521

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

-0.30%

-3.94%

+5.32%

Рыночная информация Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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ASTMATIC на местную валюту

1 ASTMATIC к AUD
A$0.87970722
1 ASTMATIC к GBP
0.44804964
1 ASTMATIC к EUR
0.53000994
1 ASTMATIC к USD
$0.546402
1 ASTMATIC к MYR
RM2.458809
1 ASTMATIC к TRY
19.35902286
1 ASTMATIC к JPY
¥85.41356064
1 ASTMATIC к RUB
56.00074098
1 ASTMATIC к INR
47.30748516
1 ASTMATIC к IDR
Rp8,957.40840288
1 ASTMATIC к PHP
31.9918371
1 ASTMATIC к EGP
￡E.27.5386608
1 ASTMATIC к BRL
R$3.3330522
1 ASTMATIC к CAD
C$0.78681888
1 ASTMATIC к BDT
66.387843
1 ASTMATIC к NGN
851.09214726
1 ASTMATIC к UAH
23.00898822
1 ASTMATIC к VES
Bs29.505708
1 ASTMATIC к PKR
Rs152.32594956
1 ASTMATIC к KZT
290.01925356
1 ASTMATIC к THB
฿18.79076478
1 ASTMATIC к TWD
NT$17.97116178
1 ASTMATIC к CHF
Fr0.49722582
1 ASTMATIC к HKD
HK$4.25100756
1 ASTMATIC к MAD
.د.م5.48587608