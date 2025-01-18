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Цена Aave v3 MKR (AMKR)

USD

График цены Aave v3 MKR (AMKR) в реальном времени

$1,394.26
$1,394.26$1,394.26
-3.50%(1D)

Цена Aave v3 MKR (AMKR) сегодня

Текущая цена Aave v3 MKR (AMKR) сегодня составляет 1,394.26 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AMKR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave v3 MKR:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave v3 MKR в течение дня составляет -3.50%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave v3 MKR (AMKR) - USD

За сегодня изменение цены Aave v3 MKR на USD составило $ -50.59952064.
За последние 30 дней изменение цены Aave v3 MKR на USD составило $ -268.7972940100.
За последние 60 дней изменение цены Aave v3 MKR на USD составило $ -85.0279701180.
За последние 90 дней изменение цены Aave v3 MKR на USD составило $ +185.27687704.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -50.59952064-3.50%
30 дней$ -268.7972940100-19.27%
60 дней$ -85.0279701180-6.09%
90 дней$ +185.27687704+15.33%

Анализ цен Aave v3 MKR (AMKR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave v3 MKR: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1,394.26
$ 1,394.26$ 1,394.26

$ 1,472.75
$ 1,472.75$ 1,472.75

$ 4,058.5
$ 4,058.5$ 4,058.5

-0.55%

-3.50%

-4.70%

Рыночная информация Aave v3 MKR (AMKR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave v3 MKR (AMKR)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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