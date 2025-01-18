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Цена Aave v3 LINK (ALINK)

USD

График цены Aave v3 LINK (ALINK) в реальном времени

$23.79
$23.79$23.79
-0.70%(1D)

Цена Aave v3 LINK (ALINK) сегодня

Текущая цена Aave v3 LINK (ALINK) сегодня составляет 23.79 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ALINK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave v3 LINK:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave v3 LINK в течение дня составляет -0.77%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave v3 LINK (ALINK) - USD

За сегодня изменение цены Aave v3 LINK на USD составило $ -0.1858264.
За последние 30 дней изменение цены Aave v3 LINK на USD составило $ -0.8358164490.
За последние 60 дней изменение цены Aave v3 LINK на USD составило $ +13.9387632150.
За последние 90 дней изменение цены Aave v3 LINK на USD составило $ +12.41556895.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.1858264-0.77%
30 дней$ -0.8358164490-3.51%
60 дней$ +13.9387632150+58.59%
90 дней$ +12.41556895+109.15%

Анализ цен Aave v3 LINK (ALINK)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave v3 LINK: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 23.49
$ 23.49$ 23.49

$ 25.53
$ 25.53$ 25.53

$ 30.79
$ 30.79$ 30.79

-1.02%

-0.77%

+18.76%

Рыночная информация Aave v3 LINK (ALINK)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave v3 LINK (ALINK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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ALINK на местную валюту

1 ALINK к AUD
A$38.3019
1 ALINK к GBP
19.5078
1 ALINK к EUR
23.0763
1 ALINK к USD
$23.79
1 ALINK к MYR
RM107.055
1 ALINK к TRY
842.8797
1 ALINK к JPY
¥3,717.6633
1 ALINK к RUB
2,438.2371
1 ALINK к INR
2,059.7382
1 ALINK к IDR
Rp389,999.9376
1 ALINK к PHP
1,392.9045
1 ALINK к EGP
￡E.1,199.016
1 ALINK к BRL
R$145.119
1 ALINK к CAD
C$34.2576
1 ALINK к BDT
2,890.485
1 ALINK к NGN
37,056.0177
1 ALINK к UAH
1,001.7969
1 ALINK к VES
Bs1,284.66
1 ALINK к PKR
Rs6,632.1762
1 ALINK к KZT
12,627.2562
1 ALINK к THB
฿818.1381
1 ALINK к TWD
NT$782.4531
1 ALINK к CHF
Fr21.6489
1 ALINK к HKD
HK$185.0862
1 ALINK к MAD
.د.م238.8516