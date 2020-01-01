Токеномика Aave SUSD v1 (ASUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Aave SUSD v1 (ASUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aave SUSD v1 (ASUSD) Aave SUSD is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aSUSD is pegged 1:1 to the value of the underlying SUSD that is deposited in Aave protocol. aSUSD, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aSUSD accrue interest in real time, directly in your wallet! Официальный сайт: https://aave.com/atokens Купить ASUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Aave SUSD v1 (ASUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aave SUSD v1 (ASUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 140,99K $ 140,99K $ 140,99K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 133,03K $ 133,03K $ 133,03K Исторический максимум: $ 2,93 $ 2,93 $ 2,93 Исторический минимум: $ 0,656484 $ 0,656484 $ 0,656484 Текущая цена: $ 0,94391 $ 0,94391 $ 0,94391 Узнайте больше о цене Aave SUSD v1 (ASUSD)

Токеномика Aave SUSD v1 (ASUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aave SUSD v1 (ASUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASUSD, изучите текущую цену ASUSD!

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