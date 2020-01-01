Токеномика Aave SNX (ASNX) Откройте для себя ключевую информацию о Aave SNX (ASNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aave SNX (ASNX) Aave SNX is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aSNX is pegged 1:1 to the value of the underlying SNX that is deposited in Aave protocol. aSNX, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aSNX accrue interest in real time, directly in your wallet! Официальный сайт: https://aave.com/atokens Купить ASNX сейчас!

Токеномика и анализ цен Aave SNX (ASNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aave SNX (ASNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 324,69K $ 324,69K $ 324,69K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 183,92K $ 183,92K $ 183,92K Исторический максимум: $ 25,59 $ 25,59 $ 25,59 Исторический минимум: $ 0,484764 $ 0,484764 $ 0,484764 Текущая цена: $ 0,566784 $ 0,566784 $ 0,566784 Узнайте больше о цене Aave SNX (ASNX)

Токеномика Aave SNX (ASNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aave SNX (ASNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASNX, изучите текущую цену ASNX!

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