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Цена Aave Polygon WBTC (AMWBTC)

USD

График цены Aave Polygon WBTC (AMWBTC) в реальном времени

$104,428
$104,428$104,428
-0.10%(1D)

Цена Aave Polygon WBTC (AMWBTC) сегодня

Текущая цена Aave Polygon WBTC (AMWBTC) сегодня составляет 104,428 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AMWBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave Polygon WBTC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 403.14K USD
- Изменение цены Aave Polygon WBTC в течение дня составляет -0.12%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave Polygon WBTC (AMWBTC) - USD

За сегодня изменение цены Aave Polygon WBTC на USD составило $ -128.2140006161.
За последние 30 дней изменение цены Aave Polygon WBTC на USD составило $ +9,158.1476296000.
За последние 60 дней изменение цены Aave Polygon WBTC на USD составило $ +14,209.6850448000.
За последние 90 дней изменение цены Aave Polygon WBTC на USD составило $ +37,278.02274024139.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -128.2140006161-0.12%
30 дней$ +9,158.1476296000+8.77%
60 дней$ +14,209.6850448000+13.61%
90 дней$ +37,278.02274024139+55.51%

Анализ цен Aave Polygon WBTC (AMWBTC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave Polygon WBTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 103,764
$ 103,764$ 103,764

$ 105,828
$ 105,828$ 105,828

$ 108,606
$ 108,606$ 108,606

+0.17%

-0.12%

-0.30%

Рыночная информация Aave Polygon WBTC (AMWBTC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 403.14K
$ 403.14K$ 403.14K

0.00
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Источник Aave Polygon WBTC (AMWBTC)

Официальный веб-сайт

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AMWBTC на местную валюту

1 AMWBTC к AUD
A$164,996.24
1 AMWBTC к GBP
83,542.4
1 AMWBTC к EUR
99,206.6
1 AMWBTC к USD
$104,428
1 AMWBTC к MYR
RM456,350.36
1 AMWBTC к TRY
3,721,813.92
1 AMWBTC к JPY
¥16,290,768
1 AMWBTC к RUB
10,213,058.4
1 AMWBTC к INR
8,999,605.04
1 AMWBTC к IDR
Rp1,684,322,344.84
1 AMWBTC к PHP
6,082,931
1 AMWBTC к EGP
￡E.5,250,639.84
1 AMWBTC к BRL
R$617,169.48
1 AMWBTC к CAD
C$149,332.04
1 AMWBTC к BDT
12,710,976.16
1 AMWBTC к NGN
162,660,185.64
1 AMWBTC к UAH
4,377,621.76
1 AMWBTC к VES
Bs5,847,968
1 AMWBTC к PKR
Rs29,047,692.48
1 AMWBTC к KZT
53,995,541.68
1 AMWBTC к THB
฿3,503,559.4
1 AMWBTC к TWD
NT$3,418,972.72
1 AMWBTC к CHF
Fr93,985.2
1 AMWBTC к HKD
HK$812,449.84
1 AMWBTC к MAD
.د.م1,040,102.88