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Цена Aave Polygon AAVE (AMAAVE)

USD

График цены Aave Polygon AAVE (AMAAVE) в реальном времени

$328.86
$328.86$328.86
-2.50%(1D)

Цена Aave Polygon AAVE (AMAAVE) сегодня

Текущая цена Aave Polygon AAVE (AMAAVE) сегодня составляет 328.86 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AMAAVE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave Polygon AAVE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave Polygon AAVE в течение дня составляет -2.56%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave Polygon AAVE (AMAAVE) - USD

За сегодня изменение цены Aave Polygon AAVE на USD составило $ -8.6420423839956.
За последние 30 дней изменение цены Aave Polygon AAVE на USD составило $ -14.9797045440.
За последние 60 дней изменение цены Aave Polygon AAVE на USD составило $ +240.6145955220.
За последние 90 дней изменение цены Aave Polygon AAVE на USD составило $ +181.59830910630736.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -8.6420423839956-2.56%
30 дней$ -14.9797045440-4.55%
60 дней$ +240.6145955220+73.17%
90 дней$ +181.59830910630736+123.32%

Анализ цен Aave Polygon AAVE (AMAAVE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave Polygon AAVE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 327.65
$ 327.65$ 327.65

$ 338.56
$ 338.56$ 338.56

$ 470.81
$ 470.81$ 470.81

+0.10%

-2.56%

+2.23%

Рыночная информация Aave Polygon AAVE (AMAAVE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave Polygon AAVE (AMAAVE)

Официальный веб-сайт

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AMAAVE на местную валюту

1 AMAAVE к AUD
A$519.5988
1 AMAAVE к GBP
263.088
1 AMAAVE к EUR
312.417
1 AMAAVE к USD
$328.86
1 AMAAVE к MYR
RM1,437.1182
1 AMAAVE к TRY
11,720.5704
1 AMAAVE к JPY
¥51,302.16
1 AMAAVE к RUB
32,162.508
1 AMAAVE к INR
28,341.1548
1 AMAAVE к IDR
Rp5,304,192.8058
1 AMAAVE к PHP
19,156.095
1 AMAAVE к EGP
￡E.16,535.0808
1 AMAAVE к BRL
R$1,943.5626
1 AMAAVE к CAD
C$470.2698
1 AMAAVE к BDT
40,028.8392
1 AMAAVE к NGN
512,242.2018
1 AMAAVE к UAH
13,785.8112
1 AMAAVE к VES
Bs18,416.16
1 AMAAVE к PKR
Rs91,475.6976
1 AMAAVE к KZT
170,040.3516
1 AMAAVE к THB
฿11,033.253
1 AMAAVE к TWD
NT$10,766.8764
1 AMAAVE к CHF
Fr295.974
1 AMAAVE к HKD
HK$2,558.5308
1 AMAAVE к MAD
.د.م3,275.4456