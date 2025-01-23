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Цена Aave MKR (AMKR)

USD

График цены Aave MKR (AMKR) в реальном времени

$1,245.83
$1,245.83$1,245.83
-4.10%(1D)

Цена Aave MKR (AMKR) сегодня

Текущая цена Aave MKR (AMKR) сегодня составляет 1,248.59 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AMKR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave MKR:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave MKR в течение дня составляет -4.59%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave MKR (AMKR) - USD

За сегодня изменение цены Aave MKR на USD составило $ -60.07841782335.
За последние 30 дней изменение цены Aave MKR на USD составило $ -286.0207542500.
За последние 60 дней изменение цены Aave MKR на USD составило $ -323.2574538200.
За последние 90 дней изменение цены Aave MKR на USD составило $ +114.5425320745026.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -60.07841782335-4.59%
30 дней$ -286.0207542500-22.90%
60 дней$ -323.2574538200-25.88%
90 дней$ +114.5425320745026+10.10%

Анализ цен Aave MKR (AMKR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave MKR: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1,245.79
$ 1,245.79$ 1,245.79

$ 1,309.7
$ 1,309.7$ 1,309.7

$ 6,315.26
$ 6,315.26$ 6,315.26

-0.92%

-4.59%

-12.22%

Рыночная информация Aave MKR (AMKR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
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Что такое Aave MKR (AMKR)

Aave MKR is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aMKR is pegged 1:1 to the value of the underlying MKR that is deposited in Aave protocol. aMKR, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aMKR accrue interest in real time, directly in your wallet!

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Источник Aave MKR (AMKR)

Официальный веб-сайт

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