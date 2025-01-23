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Цена Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)

USD

График цены Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) в реальном времени

$116,129,469,398,383
$116,129,469,398,383$116,129,469,398,383
-1.80%(1D)

Цена Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) сегодня

Текущая цена Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) сегодня составляет 116,129,469,398,383 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AAMMUNIWBTCUSDC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave AMM UniWBTCUSDC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave AMM UniWBTCUSDC в течение дня составляет -1.86%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) - USD

За сегодня изменение цены Aave AMM UniWBTCUSDC на USD составило $ -2,212,489,958,918.9.
За последние 30 дней изменение цены Aave AMM UniWBTCUSDC на USD составило $ +6,238,207,998,301.5184791000.
За последние 60 дней изменение цены Aave AMM UniWBTCUSDC на USD составило $ +4,541,335,804,399.2859214000.
За последние 90 дней изменение цены Aave AMM UniWBTCUSDC на USD составило $ +22,863,518,157,571.66.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -2,212,489,958,918.9-1.86%
30 дней$ +6,238,207,998,301.5184791000+5.37%
60 дней$ +4,541,335,804,399.2859214000+3.91%
90 дней$ +22,863,518,157,571.66+24.51%

Анализ цен Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave AMM UniWBTCUSDC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 115,818,879,150,094
$ 115,818,879,150,094$ 115,818,879,150,094

$ 118,440,261,381,670
$ 118,440,261,381,670$ 118,440,261,381,670

$ 119,349,654,663,075
$ 119,349,654,663,075$ 119,349,654,663,075

+0.14%

-1.86%

+0.78%

Рыночная информация Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)

Официальный веб-сайт

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