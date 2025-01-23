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Цена Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

USD

График цены Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) в реальном времени

$284,648,318
$284,648,318$284,648,318
-1.60%(1D)

Цена Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) сегодня

Текущая цена Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) сегодня составляет 284,648,318 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AAMMUNIUSDCWETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave AMM UniUSDCWETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave AMM UniUSDCWETH в течение дня составляет -1.67%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) - USD

За сегодня изменение цены Aave AMM UniUSDCWETH на USD составило $ -4,874,280.4641021.
За последние 30 дней изменение цены Aave AMM UniUSDCWETH на USD составило $ -4,267,447.5834560000.
За последние 60 дней изменение цены Aave AMM UniUSDCWETH на USD составило $ -1,619,506.6052610000.
За последние 90 дней изменение цены Aave AMM UniUSDCWETH на USD составило $ +40,144,937.178754.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -4,874,280.4641021-1.67%
30 дней$ -4,267,447.5834560000-1.49%
60 дней$ -1,619,506.6052610000-0.56%
90 дней$ +40,144,937.178754+16.42%

Анализ цен Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave AMM UniUSDCWETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 283,881,654
$ 283,881,654$ 283,881,654

$ 290,141,353
$ 290,141,353$ 290,141,353

$ 315,589,067
$ 315,589,067$ 315,589,067

+0.23%

-1.67%

-2.85%

Рыночная информация Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

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230,565,137.58
1 AAMMUNIUSDCWETH к EUR
273,262,385.28
1 AAMMUNIUSDCWETH к USD
$284,648,318
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