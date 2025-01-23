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Цена Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

USD

График цены Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) в реальном времени

$341.95
$341.95$341.95
-4.00%(1D)

Цена Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) сегодня

Текущая цена Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) сегодня составляет 341.95 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AAMMUNISNXWETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave AMM UniSNXWETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave AMM UniSNXWETH в течение дня составляет -4.08%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) - USD

За сегодня изменение цены Aave AMM UniSNXWETH на USD составило $ -14.5963062720151.
За последние 30 дней изменение цены Aave AMM UniSNXWETH на USD составило $ -44.0373468500.
За последние 60 дней изменение цены Aave AMM UniSNXWETH на USD составило $ -43.3406237250.
За последние 90 дней изменение цены Aave AMM UniSNXWETH на USD составило $ +60.0937239558915.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -14.5963062720151-4.08%
30 дней$ -44.0373468500-12.87%
60 дней$ -43.3406237250-12.67%
90 дней$ +60.0937239558915+21.32%

Анализ цен Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave AMM UniSNXWETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 339.88
$ 339.88$ 339.88

$ 357.29
$ 357.29$ 357.29

$ 765.6
$ 765.6$ 765.6

+0.49%

-4.08%

-9.44%

Рыночная информация Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

Официальный веб-сайт

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