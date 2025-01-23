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Цена Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)

USD

График цены Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) в реальном времени

$1,052.85
$1,052.85$1,052.85
-4.60%(1D)

Цена Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) сегодня

Текущая цена Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) сегодня составляет 1,052.85 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AAMMUNILINKWETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave AMM UniLINKWETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave AMM UniLINKWETH в течение дня составляет -4.65%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) - USD

За сегодня изменение цены Aave AMM UniLINKWETH на USD составило $ -51.810700363925.
За последние 30 дней изменение цены Aave AMM UniLINKWETH на USD составило $ -0.3049053600.
За последние 60 дней изменение цены Aave AMM UniLINKWETH на USD составило $ +192.2251416000.
За последние 90 дней изменение цены Aave AMM UniLINKWETH на USD составило $ +430.2626626253328.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -51.810700363925-4.65%
30 дней$ -0.3049053600-0.02%
60 дней$ +192.2251416000+18.26%
90 дней$ +430.2626626253328+69.11%

Анализ цен Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave AMM UniLINKWETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1,055.78
$ 1,055.78$ 1,055.78

$ 1,112.45
$ 1,112.45$ 1,112.45

$ 1,285.72
$ 1,285.72$ 1,285.72

-0.03%

-4.65%

+4.11%

Рыночная информация Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)

Официальный веб-сайт

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