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Цена Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

USD

График цены Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) в реальном времени

$299,256
$299,256$299,256
-0.10%(1D)

Цена Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) сегодня

Текущая цена Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) сегодня составляет 299,285 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AAMMBPTWBTCWETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave AMM BptWBTCWETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Aave AMM BptWBTCWETH в течение дня составляет -0.13%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) - USD

За сегодня изменение цены Aave AMM BptWBTCWETH на USD составило $ -415.5999549349.
За последние 30 дней изменение цены Aave AMM BptWBTCWETH на USD составило $ -12,350.5043095000.
За последние 60 дней изменение цены Aave AMM BptWBTCWETH на USD составило $ +84,802.4945355000.
За последние 90 дней изменение цены Aave AMM BptWBTCWETH на USD составило $ +106,715.02317341723.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -415.5999549349-0.13%
30 дней$ -12,350.5043095000-4.12%
60 дней$ +84,802.4945355000+28.34%
90 дней$ +106,715.02317341723+55.42%

Анализ цен Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave AMM BptWBTCWETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 296,518
$ 296,518$ 296,518

$ 305,801
$ 305,801$ 305,801

$ 329,475
$ 329,475$ 329,475

-0.59%

-0.13%

+6.67%

Рыночная информация Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

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AAMMBPTWBTCWETH на местную валюту

1 AAMMBPTWBTCWETH к AUD
A$475,863.15
1 AAMMBPTWBTCWETH к GBP
236,435.15
1 AAMMBPTWBTCWETH к EUR
287,313.6
1 AAMMBPTWBTCWETH к USD
$299,285
1 AAMMBPTWBTCWETH к MYR
RM1,340,796.8
1 AAMMBPTWBTCWETH к TRY
10,576,731.9
1 AAMMBPTWBTCWETH к JPY
¥47,203,230.2
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32,020,502.15
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25,660,695.9
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Rp4,827,176,743.55
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17,391,451.35
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Bs15,562,820
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Rs83,410,729.5
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฿10,319,346.8
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NT$9,798,590.9
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Fr269,356.5
1 AAMMBPTWBTCWETH к HKD
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