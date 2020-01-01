Токеномика A3S (AA) Откройте для себя ключевую информацию о A3S (AA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о A3S (AA) The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: Account Abstraction Interaction Abstraction Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems. Официальный сайт: https://www.a3sprotocol.xyz/ Whitepaper: https://a3sprotocolcontact.gitbook.io/a3s-protocol Купить AA сейчас!

Токеномика и анализ цен A3S (AA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене A3S (AA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 62,71K $ 62,71K $ 62,71K Общее предложение: $ 299,93M $ 299,93M $ 299,93M Оборотное предложение: $ 247,83M $ 247,83M $ 247,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,89K $ 75,89K $ 75,89K Исторический максимум: $ 2,06 $ 2,06 $ 2,06 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025304 $ 0,00025304 $ 0,00025304 Узнайте больше о цене A3S (AA)

Токеномика A3S (AA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики A3S (AA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AA, изучите текущую цену AA!

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