Токеномика A Trippy Ape (TRIP) Откройте для себя ключевую информацию о A Trippy Ape (TRIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен A Trippy Ape (TRIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене A Trippy Ape (TRIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,29K $ 4,29K $ 4,29K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 458,87M $ 458,87M $ 458,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,35K $ 9,35K $ 9,35K Исторический максимум: $ 0,089441 $ 0,089441 $ 0,089441 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене A Trippy Ape (TRIP)

Токеномика A Trippy Ape (TRIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики A Trippy Ape (TRIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIP, изучите текущую цену TRIP!

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