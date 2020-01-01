Токеномика A Gently Used Couch ($COUCH) Откройте для себя ключевую информацию о A Gently Used Couch ($COUCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о A Gently Used Couch ($COUCH) A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign. Официальный сайт: https://agentlyusedcouch.com/ Купить $COUCH сейчас!

Токеномика и анализ цен A Gently Used Couch ($COUCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене A Gently Used Couch ($COUCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,98K $ 10,98K $ 10,98K Общее предложение: $ 988,30M $ 988,30M $ 988,30M Оборотное предложение: $ 988,30M $ 988,30M $ 988,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,98K $ 10,98K $ 10,98K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене A Gently Used Couch ($COUCH)

Токеномика A Gently Used Couch ($COUCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики A Gently Used Couch ($COUCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $COUCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $COUCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $COUCH, изучите текущую цену $COUCH!

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