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Технический анализ LayerZero (ZRO) за сегодня

Технический анализ LayerZero (ZRO) за сегодня

Страница анализа LayerZero предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZRO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе LayerZero ниже.

Изменение цены LayerZero (ZRO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,8696--+17,14%-5,95%-42,38%
Узнайте больше о цене LayerZero

Технические индикаторы LayerZero

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот LayerZero на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 1
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,8693
0,8691
R2
0,8691
0,8689
R1
0,8689
0,8688
PP
0,8687
0,8687
S1
0,8685
0,8685
S2
0,8683
0,8684
S3
0,8681
0,8683

Рыночные сигналы LayerZero

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,36M
$5,48 M
$5,84 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,83 M
3-дневные активные продажи
$0,85 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$4,05 M
7-дневные активные продажи
$4,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала LayerZero

Чистый притокЦена ZROUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,08 M0,86
2026-08-09$0,16 M0,85
2026-08-08$0,04 M0,82
2026-08-07$0,47 M0,81
2026-08-06-$1,19 M0,82

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZRO/USDT
$0,8697
$0,8697$0,8697
+1,49%
451.19K (USDT)
ZRO/USDC
$0,8682
$0,8682$0,8682
+1,27%
65.16K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZRO в USD

Сумма

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USD

1 ZRO = 0,8696 USD

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