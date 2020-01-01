Токеномика ZON (ZON) Откройте для себя ключевую информацию о ZON (ZON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZON (ZON) Токен ZON – это Web3-токен утилиты и управления, обеспечивающий работу децентрализованной метавселенной, которая объединяет игры, NFT и DeFi в одну захватывающую экосистему. Официальный сайт: https://www.zontoken.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4 Купить ZON сейчас!

Токеномика и анализ цен ZON (ZON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZON (ZON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,00M $ 46,00M $ 46,00M Исторический максимум: $ 0,071395 $ 0,071395 $ 0,071395 Исторический минимум: $ 0,000610012886555739 $ 0,000610012886555739 $ 0,000610012886555739 Текущая цена: $ 0,045998 $ 0,045998 $ 0,045998 Узнайте больше о цене ZON (ZON)

Токеномика ZON (ZON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZON (ZON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZON, изучите текущую цену ZON!

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