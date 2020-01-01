Токеномика ZKFair (ZKF) Откройте для себя ключевую информацию о ZKFair (ZKF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZKFair (ZKF) ZKFair - это первый общественный ZK-L2 на базе Polygon CDK и Celestia DA, работающий под управлением Lumoz, провайдера ZK-RaaS. ZKFair гарантирует 100% совместимость с EVM, исключительную производительность, минимальные комиссии и надежную защиту. Официальный сайт: https://zkfair.io/ Обозреватель блоков: https://scan.zkfair.io/ Купить ZKF сейчас!

Токеномика и анализ цен ZKFair (ZKF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZKFair (ZKF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 360,70K $ 360,70K $ 360,70K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,026858 $ 0,026858 $ 0,026858 Исторический минимум: $ 0,000037679605136942 $ 0,000037679605136942 $ 0,000037679605136942 Текущая цена: $ 0,00003607 $ 0,00003607 $ 0,00003607 Узнайте больше о цене ZKFair (ZKF)

Токеномика ZKFair (ZKF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZKFair (ZKF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKF, изучите текущую цену ZKF!

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