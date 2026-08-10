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Технический анализ Boundless (ZKC) за сегодня

Технический анализ Boundless (ZKC) за сегодня

Страница анализа Boundless предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZKC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Boundless ниже.

Изменение цены Boundless (ZKC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03957--+5,04%-11,80%-51,22%
Узнайте больше о цене Boundless

Технические индикаторы Boundless

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Boundless на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 1
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03965
0,03961
R2
0,03961
0,03958
R1
0,03958
0,03957
PP
0,03954
0,03954
S1
0,03951
0,03951
S2
0,03947
0,0395
S3
0,03944
0,03947

Рыночные сигналы Boundless

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$1,41 M
$1,52 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,16 M
7-дневные активные продажи
$0,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Boundless

Чистый притокЦена ZKCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,04
2026-08-09-$0,03 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07-$0,08 M0,04
2026-08-06$0,06 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZKC/USDT
$0,03956
$0,03956$0,03956
+0,61%
1.58M (USDT)
ZKC/USDC
$0,03954
$0,03954$0,03954
+0,58%
1.37M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZKC в USD

Сумма

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0,03957 USD

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