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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ZKsync, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ZKsync, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ZKsync (ZK) за сегодня

Технический анализ ZKsync (ZK) за сегодня

Страница анализа ZKsync предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ZKsync ниже.

Изменение цены ZKsync (ZK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007942---2,50%-25,86%-56,98%
Узнайте больше о цене ZKsync

Поток капитала ZKsync

Чистый притокЦена ZKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08$0,03 M0,01
2026-08-07-$0,03 M0,01
2026-08-06$0,08 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ZKsync

Торгуйте ZKsync (ZK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ZKsync в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZK/USDT
$0,007951
$0,007951$0,007951
+0,06%
13.26M (USDT)
ZK/USDC
$0,007927
$0,007927$0,007927
-0,16%
6.88M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZK в USD

Сумма

ZK
ZK
USD
USD

1 ZK = 0,007941 USD

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