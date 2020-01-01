Токеномика Zeta (ZEX) Откройте для себя ключевую информацию о Zeta (ZEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zeta (ZEX) Zeta Markets создает лучшую биржу вечных криптовалют, работающую на базе Solana, блокчейна, ведущего к массовому принятию криптовалют. Официальный сайт: https://www.zeta.markets/ Whitepaper: https://docs.zeta.markets/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ZEXy1pqteRu3n13kdyh4LwPQknkFk3GzmMYMuNadWPo Купить ZEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Zeta (ZEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zeta (ZEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,73M $ 31,73M $ 31,73M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 187,77M $ 187,77M $ 187,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 169,00M $ 169,00M $ 169,00M Исторический максимум: $ 0,3256 $ 0,3256 $ 0,3256 Исторический минимум: $ 0,022795380725593794 $ 0,022795380725593794 $ 0,022795380725593794 Текущая цена: $ 0,169 $ 0,169 $ 0,169 Узнайте больше о цене Zeta (ZEX)

Токеномика Zeta (ZEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zeta (ZEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEX, изучите текущую цену ZEX!

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