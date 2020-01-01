Токеномика Zeus (ZEUSETH)

Токеномика Zeus (ZEUSETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Zeus (ZEUSETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Zeus (ZEUSETH)

Познакомьтесь с Zeus, верным псом Pepe и мифическим детищем Matt Furie.

Официальный сайт:
https://www.truezeuscoin.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4D4574f50dd8B9dBe623cF329DCc78D76935E610

Токеномика и анализ цен Zeus (ZEUSETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zeus (ZEUSETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,31M
$ 7,31M$ 7,31M
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,31M
$ 7,31M$ 7,31M
Исторический максимум:
$ 0,000000189
$ 0,000000189$ 0,000000189
Исторический минимум:
$ 0,000000007432207627
$ 0,000000007432207627$ 0,000000007432207627
Текущая цена:
$ 0,000000017378
$ 0,000000017378$ 0,000000017378

Токеномика Zeus (ZEUSETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zeus (ZEUSETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZEUSETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZEUSETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEUSETH, изучите текущую цену ZEUSETH!

Как купить ZEUSETH

Заинтересованы в добавлении Zeus (ZEUSETH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZEUSETH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Zeus (ZEUSETH)

Анализ истории цены ZEUSETH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ZEUSETH

Хотите узнать, куда может двигаться ZEUSETH? Наша страница прогноза цены ZEUSETH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.