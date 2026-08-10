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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zerebro, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zerebro, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Zerebro (ZEREBRO) за сегодня

Технический анализ Zerebro (ZEREBRO) за сегодня

Страница анализа Zerebro предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZEREBRO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zerebro ниже.

Изменение цены Zerebro (ZEREBRO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,037668--+3,54%+5,55%-9,19%
Узнайте больше о цене Zerebro

Технические индикаторы Zerebro

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zerebro на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 17
Нейтрально 6
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 5Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,037787
0,037772
R2
0,037772
0,037764
R1
0,037765
0,037759
PP
0,03775
0,03775
S1
0,037743
0,037742
S2
0,037728
0,037737
S3
0,037721
0,037728

Рыночные сигналы Zerebro

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,54M
$9,17 M
$9,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,22 M
3-дневные активные продажи
$0,21 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,48 M
7-дневные активные продажи
$0,46 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Zerebro

Чистый притокЦена ZEREBROUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,33 M0,04
2026-08-09-$0,23 M0,04
2026-08-08-$0,04 M0,04
2026-08-07-$0,11 M0,04
2026-08-06-$0,17 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZEREBRO/USDT
$0,037668
$0,037668$0,037668
-1,46%
2.03M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZEREBRO в USD

Сумма

ZEREBRO
ZEREBRO
USD
USD

1 ZEREBRO = 0,037668 USD

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