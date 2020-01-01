Токеномика zkRace (ZERC) Откройте для себя ключевую информацию о zkRace (ZERC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о zkRace (ZERC) zkRace - это игра про лошадиные скачки в формате web3 и первая в мире передовая инфраструктура zk-rollup, разработанная для GameFi. Официальный сайт: https://www.zkrace.com Whitepaper: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Купить ZERC сейчас!

Токеномика и анализ цен zkRace (ZERC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkRace (ZERC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,70M $ 3,70M $ 3,70M Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,70M $ 3,70M $ 3,70M Исторический максимум: $ 0,4774 $ 0,4774 $ 0,4774 Исторический минимум: $ 0,02809069306985466 $ 0,02809069306985466 $ 0,02809069306985466 Текущая цена: $ 0,0308 $ 0,0308 $ 0,0308 Узнайте больше о цене zkRace (ZERC)

Токеномика zkRace (ZERC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики zkRace (ZERC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZERC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZERC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZERC, изучите текущую цену ZERC!

Как купить ZERC Заинтересованы в добавлении zkRace (ZERC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZERC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZERC на MEXC прямо сейчас!

История цены zkRace (ZERC) Анализ истории цены ZERC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZERC прямо сейчас!

Прогноз цены ZERC Хотите узнать, куда может двигаться ZERC? Наша страница прогноза цены ZERC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZERC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!