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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zentry, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zentry, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Zentry (ZENT) за сегодня

Технический анализ Zentry (ZENT) за сегодня

Страница анализа Zentry предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZENT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zentry ниже.

Изменение цены Zentry (ZENT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00179--+0,16%-7,74%-43,13%
Узнайте больше о цене Zentry

Поток капитала Zentry

Чистый притокЦена ZENTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Zentry

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZENT/USDT
$0,00179
$0,00179$0,00179
+0,56%
31.71M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZENT в USD

Сумма

ZENT
ZENT
USD
USD

1 ZENT = 0,00179 USD

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