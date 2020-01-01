Токеномика ZenithRing (ZENCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о ZenithRing (ZENCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZenithRing (ZENCOIN) ZenithRing – это первое в мире умное кольцо Web3, глубоко интегрированное с AI и DePIN. Посредством совместных вычислений ончейн и оффчейн, динамической токенизации данных и многомерной модели поощрений проект стремится построить ориентированную на пользователя экономику данных о здоровье. В основе лежит концепция «Health to Earn», реализующая полный замкнутый цикл – от сбора данных и защиты конфиденциальности до распределения ценности и управления экосистемой. Официальный сайт: https://zenithring.org Whitepaper: https://zenithring.gitbook.io/zenithring Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf7e0a2A1182640d49E949c5Cd07651a212a54495 Купить ZENCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен ZenithRing (ZENCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZenithRing (ZENCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000000085 $ 0,000000000085 $ 0,000000000085 Узнайте больше о цене ZenithRing (ZENCOIN)

Токеномика ZenithRing (ZENCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZenithRing (ZENCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZENCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZENCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENCOIN, изучите текущую цену ZENCOIN!

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