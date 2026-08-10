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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ZEROBASE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ZEROBASE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ZEROBASE (ZBT) за сегодня

Технический анализ ZEROBASE (ZBT) за сегодня

Страница анализа ZEROBASE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZBT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ZEROBASE ниже.

Изменение цены ZEROBASE (ZBT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,10476---9,18%-13,56%-32,42%
Узнайте больше о цене ZEROBASE

Технические индикаторы ZEROBASE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ZEROBASE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,10452
0,10451
R2
0,10451
0,10451
R1
0,10451
0,10451
PP
0,1045
0,1045
S1
0,1045
0,1045
S2
0,10449
0,1045
S3
0,10449
0,10449

Рыночные сигналы ZEROBASE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,21M
$8,00 M
$9,22 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$1,09 M
3-дневные активные продажи
$1,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,20M
7-дневные активные покупки
$13,53 M
7-дневные активные продажи
$13,33 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ZEROBASE

Чистый притокЦена ZBTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,08 M0,10
2026-08-09-$0,30 M0,11
2026-08-08$0,21 M0,10
2026-08-07$1,40 M0,12
2026-08-06-$0,01 M0,17

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ZEROBASE

Торгуйте ZEROBASE (ZBT) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZBT/USDT
$0,10476
$0,10476$0,10476
+0,64%
1.31M (USDT)
ZBT/USDC
$0,10449
$0,10449$0,10449
+0,18%
520.95K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZBT в USD

Сумма

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0,10476 USD

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