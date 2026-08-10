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Технический анализ Zebec Network (ZBCN) за сегодня

Технический анализ Zebec Network (ZBCN) за сегодня

Страница анализа Zebec Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZBCN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zebec Network ниже.

Изменение цены Zebec Network (ZBCN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0016899---6,91%-24,85%-51,81%
Узнайте больше о цене Zebec Network

Технические индикаторы Zebec Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zebec Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 19
Нейтрально 2
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0016886
0,0016879
R2
0,0016879
0,0016875
R1
0,0016876
0,0016873
PP
0,0016869
0,0016869
S1
0,0016866
0,0016865
S2
0,0016859
0,0016863
S3
0,0016856
0,0016859

Рыночные сигналы Zebec Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,24M
$1,23 M
$1,47 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,10 M
7-дневные активные продажи
$0,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Zebec Network

Чистый притокЦена ZBCNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08-$0,07 M0,00
2026-08-07-$0,02 M0,00
2026-08-06$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Zebec Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZBCN/USDT
$0,0016896
$0,0016896$0,0016896
-0,26%
120.60M (USDT)
ZBCN/USDC
$0,00169
$0,00169$0,00169
-0,29%
30.07M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZBCN в USD

Сумма

ZBCN
ZBCN
USD
USD

1 ZBCN = 0,0016899 USD

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