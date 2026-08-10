Технический анализ Zebec Network (ZBCN) за сегодня Страница анализа Zebec Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZBCN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zebec Network ниже. Регистрация

Изменение цены Zebec Network (ZBCN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0016899 -- -6,91% -24,85% -51,81%

Технические индикаторы Zebec Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zebec Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 19 Нейтрально 2 Покупка 5 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 2 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0016886 0,0016879 R2 0,0016879 0,0016875 R1 0,0016876 0,0016873 PP 0,0016869 0,0016869 S1 0,0016866 0,0016865 S2 0,0016859 0,0016863 S3 0,0016856 0,0016859

Рыночные сигналы Zebec Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,24M $1,23 M $1,47 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,10 M 7-дневные активные продажи $0,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Zebec Network Чистый приток Цена ZBCNUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,00 2026-08-09 $0,00 M 0,00 2026-08-08 -$0,07 M 0,00 2026-08-07 -$0,02 M 0,00 2026-08-06 $0,02 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Zebec Network (ZBCN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Zebec Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ZBCN / USDT $0,0016896 $0,0016896 $0,0016896 -0,26% 120.60M (USDT) Торговля ZBCN / USDC $0,00169 $0,00169 $0,00169 -0,29% 30.07M (USDT) Торговля