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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zama Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zama Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Zama Protocol (ZAMA) за сегодня

Технический анализ Zama Protocol (ZAMA) за сегодня

Страница анализа Zama Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZAMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zama Protocol ниже.

Изменение цены Zama Protocol (ZAMA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0458---10,64%+33,41%+60,58%
Узнайте больше о цене Zama Protocol

Технические индикаторы Zama Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zama Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 3
Покупка 12
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 2Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04567
0,04566
R2
0,04566
0,04565
R1
0,04564
0,04565
PP
0,04563
0,04563
S1
0,04561
0,04562
S2
0,0456
0,04562
S3
0,04558
0,0456

Рыночные сигналы Zama Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,46M
$2,24 M
$2,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$0,37 M
3-дневные активные продажи
$0,33 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$1,56 M
7-дневные активные продажи
$1,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Zama Protocol

Чистый притокЦена ZAMAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,40 M0,05
2026-08-09-$0,46 M0,05
2026-08-08-$0,20 M0,05
2026-08-07$0,10 M0,05
2026-08-06$0,02 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Zama Protocol

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZAMA/USDT
$0,0458
$0,0458$0,0458
-0,36%
3.03M (USDT)
ZAMA/USDC
$0,04572
$0,04572$0,04572
-0,41%
1.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZAMA в USD

Сумма

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0,0458 USD

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