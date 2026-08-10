Технический анализ Zama Protocol (ZAMA) за сегодня Страница анализа Zama Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZAMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zama Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Zama Protocol (ZAMA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0458 -- -10,64% +33,41% +60,58%

Технические индикаторы Zama Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zama Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 3 Покупка 12 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 5 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,04567 0,04566 R2 0,04566 0,04565 R1 0,04564 0,04565 PP 0,04563 0,04563 S1 0,04561 0,04562 S2 0,0456 0,04562 S3 0,04558 0,0456

Рыночные сигналы Zama Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,46M $2,24 M $2,71 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 3-дневные активные покупки $0,37 M 3-дневные активные продажи $0,33 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $1,56 M 7-дневные активные продажи $1,51 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Zama Protocol Чистый приток Цена ZAMAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,40 M 0,05 2026-08-09 -$0,46 M 0,05 2026-08-08 -$0,20 M 0,05 2026-08-07 $0,10 M 0,05 2026-08-06 $0,02 M 0,05 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Zama Protocol (ZAMA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Zama Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ZAMA / USDT $0,0458 $0,0458 $0,0458 -0,36% 3.03M (USDT) Торговля ZAMA / USDC $0,04572 $0,04572 $0,04572 -0,41% 1.24M (USDT) Торговля