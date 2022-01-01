Токеномика Yuliverse (YULI) Откройте для себя ключевую информацию о Yuliverse (YULI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yuliverse (YULI) Yuliverse – мировой лидер в области игр альтернативной реальности, основанных на местоположении (Web3-версия Pokémon GO), с почти 1 млн пользователей Twitter и 300 тыс. пользователей discord. Запущенная в 2022 году, Yuliverse в настоящее время состоит из игрового приложения Yuliverse и YuliGO, мини-приложения, основанного на Kaia, сети, разработанной коммуникационными гигантами LINE и Kakao. YuliGO – это преобразующая геймифицированная платформа социального контента, основанная на местоположении и черпающая вдохновение в Xiaohongshu и WeChat Moments. Созданная для энтузиастов web3, Yuliverse дает пользователям возможность превращать общие моменты в токенизированные активы, позволяя каждому зарабатывать на сети с помощью официального токена $YULI. Официальный сайт: https://www.yuliverse.com/ Обозреватель блоков: https://kaiascan.io/token/0x91bcba699222fe2c14ae90e51943a40e59050f79 Купить YULI сейчас!

Токеномика и анализ цен Yuliverse (YULI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yuliverse (YULI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,46M $ 5,46M $ 5,46M Исторический максимум: $ 0,015153 $ 0,015153 $ 0,015153 Исторический минимум: $ 0,000651395970927129 $ 0,000651395970927129 $ 0,000651395970927129 Текущая цена: $ 0,000682 $ 0,000682 $ 0,000682 Узнайте больше о цене Yuliverse (YULI)

Токеномика Yuliverse (YULI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yuliverse (YULI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YULI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YULI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YULI, изучите текущую цену YULI!

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