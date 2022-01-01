Токеномика Yuliverse (YULI)

Токеномика Yuliverse (YULI)

Откройте для себя ключевую информацию о Yuliverse (YULI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yuliverse (YULI)

Yuliverse – мировой лидер в области игр альтернативной реальности, основанных на местоположении (Web3-версия Pokémon GO), с почти 1 млн пользователей Twitter и 300 тыс. пользователей discord. Запущенная в 2022 году, Yuliverse в настоящее время состоит из игрового приложения Yuliverse и YuliGO, мини-приложения, основанного на Kaia, сети, разработанной коммуникационными гигантами LINE и Kakao. YuliGO – это преобразующая геймифицированная платформа социального контента, основанная на местоположении и черпающая вдохновение в Xiaohongshu и WeChat Moments. Созданная для энтузиастов web3, Yuliverse дает пользователям возможность превращать общие моменты в токенизированные активы, позволяя каждому зарабатывать на сети с помощью официального токена $YULI.

Официальный сайт:
https://www.yuliverse.com/
Обозреватель блоков:
https://kaiascan.io/token/0x91bcba699222fe2c14ae90e51943a40e59050f79

Токеномика и анализ цен Yuliverse (YULI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yuliverse (YULI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,46M
$ 5,46M$ 5,46M
Исторический максимум:
$ 0,015153
$ 0,015153$ 0,015153
Исторический минимум:
$ 0,000651395970927129
$ 0,000651395970927129$ 0,000651395970927129
Текущая цена:
$ 0,000682
$ 0,000682$ 0,000682

Токеномика Yuliverse (YULI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yuliverse (YULI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YULI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YULI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YULI, изучите текущую цену YULI!

Как купить YULI

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История цены Yuliverse (YULI)

Анализ истории цены YULI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.