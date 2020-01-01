Токеномика Yachts Coin (YTC)

Токеномика Yachts Coin (YTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Yachts Coin (YTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yachts Coin (YTC)

Yachtscoin призван стать универсальным инструментом для инвестиций в роскошный образ жизни, поддерживая платежи за сопутствующие услуги, такие как оплата за использование доков, управление экипажем, поставки топлива и техническое обслуживание яхт. Проект стремится поддерживать сотрудничество с производителями яхт, доками и поставщиками услуг для дальнейшей интеграции YTC в более широкую морскую экономику. В экосистему Yachtscoin интегрированы функции смарт-контрактов для автоматического исполнения договорных соглашений при продаже и аренде яхт. Эта функция снижает административные издержки, минимизирует риски мошенничества и обеспечивает безопасные, не вызывающие доверия транзакции. Используя технологию блокчейн, YTC, повышает прозрачность транзакций, давая пользователям уверенность в безопасности и легитимности их сделок.

Официальный сайт:
http://www.yachtscoins.com
Whitepaper:
https://yachtscoins.com/white-paper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump

Токеномика и анализ цен Yachts Coin (YTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yachts Coin (YTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 543,00K
$ 543,00K$ 543,00K
Исторический максимум:
$ 0,001452
$ 0,001452$ 0,001452
Исторический минимум:
$ 0,000032605905880792
$ 0,000032605905880792$ 0,000032605905880792
Текущая цена:
$ 0,000543
$ 0,000543$ 0,000543

Токеномика Yachts Coin (YTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yachts Coin (YTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YTC, изучите текущую цену YTC!

Как купить YTC

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История цены Yachts Coin (YTC)

Анализ истории цены YTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.