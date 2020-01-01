Токеномика Yachts Coin (YTC)
Информация о Yachts Coin (YTC)
Yachtscoin призван стать универсальным инструментом для инвестиций в роскошный образ жизни, поддерживая платежи за сопутствующие услуги, такие как оплата за использование доков, управление экипажем, поставки топлива и техническое обслуживание яхт. Проект стремится поддерживать сотрудничество с производителями яхт, доками и поставщиками услуг для дальнейшей интеграции YTC в более широкую морскую экономику. В экосистему Yachtscoin интегрированы функции смарт-контрактов для автоматического исполнения договорных соглашений при продаже и аренде яхт. Эта функция снижает административные издержки, минимизирует риски мошенничества и обеспечивает безопасные, не вызывающие доверия транзакции. Используя технологию блокчейн, YTC, повышает прозрачность транзакций, давая пользователям уверенность в безопасности и легитимности их сделок.
Токеномика и анализ цен Yachts Coin (YTC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yachts Coin (YTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Yachts Coin (YTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Yachts Coin (YTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов YTC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов YTC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YTC, изучите текущую цену YTC!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 YTC = 0,000543 USD