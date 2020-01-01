Токеномика Yachts Coin (YTC) Откройте для себя ключевую информацию о Yachts Coin (YTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yachts Coin (YTC) Yachtscoin призван стать универсальным инструментом для инвестиций в роскошный образ жизни, поддерживая платежи за сопутствующие услуги, такие как оплата за использование доков, управление экипажем, поставки топлива и техническое обслуживание яхт. Проект стремится поддерживать сотрудничество с производителями яхт, доками и поставщиками услуг для дальнейшей интеграции YTC в более широкую морскую экономику. В экосистему Yachtscoin интегрированы функции смарт-контрактов для автоматического исполнения договорных соглашений при продаже и аренде яхт. Эта функция снижает административные издержки, минимизирует риски мошенничества и обеспечивает безопасные, не вызывающие доверия транзакции. Используя технологию блокчейн, YTC, повышает прозрачность транзакций, давая пользователям уверенность в безопасности и легитимности их сделок. Официальный сайт: http://www.yachtscoins.com Whitepaper: https://yachtscoins.com/white-paper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Купить YTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Yachts Coin (YTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yachts Coin (YTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 543,00K $ 543,00K $ 543,00K Исторический максимум: $ 0,001452 $ 0,001452 $ 0,001452 Исторический минимум: $ 0,000032605905880792 $ 0,000032605905880792 $ 0,000032605905880792 Текущая цена: $ 0,000543 $ 0,000543 $ 0,000543 Узнайте больше о цене Yachts Coin (YTC)

Токеномика Yachts Coin (YTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yachts Coin (YTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YTC, изучите текущую цену YTC!

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