Что такое Yachts Coin (YTC)

Yachtscoin призван стать универсальным инструментом для инвестиций в роскошный образ жизни, поддерживая платежи за сопутствующие услуги, такие как оплата за использование доков, управление экипажем, поставки топлива и техническое обслуживание яхт. Проект стремится поддерживать сотрудничество с производителями яхт, доками и поставщиками услуг для дальнейшей интеграции YTC в более широкую морскую экономику. В экосистему Yachtscoin интегрированы функции смарт-контрактов для автоматического исполнения договорных соглашений при продаже и аренде яхт. Эта функция снижает административные издержки, минимизирует риски мошенничества и обеспечивает безопасные, не вызывающие доверия транзакции. Используя технологию блокчейн, YTC, повышает прозрачность транзакций, давая пользователям уверенность в безопасности и легитимности их сделок.

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Yachts Coin Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Yachts Coin, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена YTC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Yachts Coin.

История цен Yachts Coin

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Как купить Yachts Coin (YTC)

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YTC на местную валюту

1 YTC к VND ₫ 19,205109 1 YTC к AUD A$ 0,00115346 1 YTC к GBP ￡ 0,00054677 1 YTC к EUR € 0,00065163 1 YTC к USD $ 0,000749 1 YTC к MYR RM 0,0031458 1 YTC к TRY ₺ 0,02920351 1 YTC к JPY ¥ 0,10664262 1 YTC к RUB ₽ 0,05973275 1 YTC к INR ₹ 0,06377735 1 YTC к IDR Rp 12,08064347 1 YTC к PHP ₱ 0,04145715 1 YTC к EGP ￡E. 0,0373002 1 YTC к BRL R$ 0,00423934 1 YTC к CAD C$ 0,00102613 1 YTC к BDT ৳ 0,09125067 1 YTC к NGN ₦ 1,18512023 1 YTC к UAH ₴ 0,03114342 1 YTC к VES Bs 0,070406 1 YTC к PKR Rs 0,21092589 1 YTC к KZT ₸ 0,38136084 1 YTC к THB ฿ 0,02439493 1 YTC к TWD NT$ 0,02238012 1 YTC к AED د.إ 0,00274883 1 YTC к CHF Fr 0,00060669 1 YTC к HKD HK$ 0,00586467 1 YTC к MAD .د.م 0,00686833 1 YTC к MXN $ 0,01441076

Источники Yachts Coin

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yachts Coin Какова цена Yachts Coin (YTC) сегодня? Текущая цена Yachts Coin (YTC) составляет 0,000749 USD . Какова рыночная капитализация Yachts Coin (YTC)? Текущая рыночная капитализация Yachts Coin составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения YTC на его рыночную цену в реальном времени 0,000749 USD . Каково оборотное предложение Yachts Coin (YTC)? Текущее оборотное предложение Yachts Coin (YTC) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Yachts Coin (YTC)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Yachts Coin (YTC) составляет 0,001452 USD . Каков 24-часовой объем торгов Yachts Coin (YTC)? 24-часовой объем торгов Yachts Coin (YTC) составляет $ 601,53K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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