Токеномика yPredict (YPRED) Откройте для себя ключевую информацию о yPredict (YPRED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о yPredict (YPRED) Эта инновационная платформа предлагает торговые сигналы в режиме реального времени, анализ настроений для популярных криптовалют, технический анализ на основе искусственного интеллекта и определение более 25 графических паттернов. Благодаря yPredict Analytics с передовыми предиктивными моделями и знаниями от лучших разработчиков ИИ и квантов, YPRED предоставляет пользователям возможности в области финансов, здравоохранения и управления персоналом. Расширьте возможности прогнозного моделирования, чтобы охватить более 100 активов и расширить охват криптовалют с 10 до более чем 100. Официальный сайт: http://ypredict.ai/ Whitepaper: https://ypredict.ai/pitch-deck-yPredict.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xdfaf2680239d678d9551669727b93b62ad0d18cc Купить YPRED сейчас!

Токеномика и анализ цен yPredict (YPRED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене yPredict (YPRED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,148 $ 0,148 $ 0,148 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00232 $ 0,00232 $ 0,00232 Узнайте больше о цене yPredict (YPRED)

Токеномика yPredict (YPRED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики yPredict (YPRED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YPRED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YPRED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YPRED, изучите текущую цену YPRED!

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