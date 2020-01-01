Токеномика YOUR AI (YOURAI)

Токеномика YOUR AI (YOURAI)

Откройте для себя ключевую информацию о YOUR AI (YOURAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о YOUR AI (YOURAI)

YOUR AI Protocol - это первый в мире уровень контента на основе искусственного интеллекта для будущего электронной коммерции. YOUR AI Protocol - это протокол с открытым исходным кодом, который объединяет создателей, кураторов, операторов нодов и дистрибьюторов контента для коллективного предоставления управляемого искусственным интеллектом товарного контента на рынках электронной коммерции.

Официальный сайт:
https://your.io/token
Whitepaper:
https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep

Токеномика и анализ цен YOUR AI (YOURAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YOUR AI (YOURAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 490,77K
$ 490,77K$ 490,77K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 512,29M
$ 512,29M$ 512,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 958,00K
$ 958,00K$ 958,00K
Исторический максимум:
$ 0,2447
$ 0,2447$ 0,2447
Исторический минимум:
$ 0,000908829227893802
$ 0,000908829227893802$ 0,000908829227893802
Текущая цена:
$ 0,000958
$ 0,000958$ 0,000958

Токеномика YOUR AI (YOURAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YOUR AI (YOURAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YOURAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YOURAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOURAI, изучите текущую цену YOURAI!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.