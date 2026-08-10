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Технический анализ YOM (YOM) за сегодня

Технический анализ YOM (YOM) за сегодня

Страница анализа YOM предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике YOM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе YOM ниже.

Изменение цены YOM (YOM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,10346---0,31%+13,54%+297,92%
Узнайте больше о цене YOM

Технические индикаторы YOM

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот YOM на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 7
Нейтрально 9
Покупка 10
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 1Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 8Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1038
0,1036
R2
0,1036
0,1034
R1
0,1033
0,1033
PP
0,1031
0,1031
S1
0,1028
0,1029
S2
0,1026
0,1028
S3
0,1023
0,1026

Рыночные сигналы YOM

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала YOM

Чистый притокЦена YOMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,10
2026-08-09$0,00 M0,11
2026-08-08$0,00 M0,11
2026-08-07$0,00 M0,11
2026-08-06$0,00 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
YOM/USDT
$0,10346
$0,10346$0,10346
+0,41%
681.60K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор YOM в USD

Сумма

YOM
YOM
USD
USD

1 YOM = 0,10346 USD

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