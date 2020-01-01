Токеномика YieldNest (YND) Откройте для себя ключевую информацию о YieldNest (YND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YieldNest (YND) YieldNest – это протокол следующего поколения для ликвидного рестейкинга, который предлагает простые, высокодоходные стратегии рестейкинга с учетом рисков, а также стратегии RWA и DeFi. Он объединяет лучшие стратегии DeFi в единые мощные активы с гарантиями расчетов на уровне L1. Работает и защищен с помощью DeFAI. Официальный сайт: https://www.yieldnest.finance/ Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x7159cc276D7d17Ab4b3bEb19959E1F39368a45Ba Купить YND сейчас!

Токеномика и анализ цен YieldNest (YND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YieldNest (YND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Исторический максимум: $ 0,0805 $ 0,0805 $ 0,0805 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,003787 $ 0,003787 $ 0,003787 Узнайте больше о цене YieldNest (YND)

Токеномика YieldNest (YND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YieldNest (YND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YND, изучите текущую цену YND!

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