Токеномика Yieldstone (YIELD)

Токеномика Yieldstone (YIELD)

Откройте для себя ключевую информацию о Yieldstone (YIELD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yieldstone (YIELD)

YieldStone предоставляет доступ к сложным инвестиционным инструментам в сфере недвижимости с помощью блокчейна, позволяя более широкой аудитории участвовать в высокодоходных инвестициях. Откройте для себя уникальную платформу, которая впервые выводит эксклюзивные, структурированные и высокодоходные инвестиции в сеть.

Официальный сайт:
https://www.yieldstone.ai/
Whitepaper:
https://yieldstone.gitbook.io/yieldstone-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4a35feae3378298d65f123576c61acd62b52a920

Токеномика и анализ цен Yieldstone (YIELD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yieldstone (YIELD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Исторический максимум:
$ 13,35
$ 13,35$ 13,35
Исторический минимум:
$ 0,000761792410759438
$ 0,000761792410759438$ 0,000761792410759438
Текущая цена:
$ 0,20999
$ 0,20999$ 0,20999

Токеномика Yieldstone (YIELD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yieldstone (YIELD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YIELD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YIELD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YIELD, изучите текущую цену YIELD!

Как купить YIELD

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История цены Yieldstone (YIELD)

Анализ истории цены YIELD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены YIELD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.