Токеномика Yieldstone (YIELD) Откройте для себя ключевую информацию о Yieldstone (YIELD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yieldstone (YIELD) YieldStone предоставляет доступ к сложным инвестиционным инструментам в сфере недвижимости с помощью блокчейна, позволяя более широкой аудитории участвовать в высокодоходных инвестициях. Откройте для себя уникальную платформу, которая впервые выводит эксклюзивные, структурированные и высокодоходные инвестиции в сеть. Официальный сайт: https://www.yieldstone.ai/ Whitepaper: https://yieldstone.gitbook.io/yieldstone-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4a35feae3378298d65f123576c61acd62b52a920 Купить YIELD сейчас!

Токеномика и анализ цен Yieldstone (YIELD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yieldstone (YIELD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Исторический максимум: $ 13,35 $ 13,35 $ 13,35 Исторический минимум: $ 0,000761792410759438 $ 0,000761792410759438 $ 0,000761792410759438 Текущая цена: $ 0,20999 $ 0,20999 $ 0,20999 Узнайте больше о цене Yieldstone (YIELD)

Токеномика Yieldstone (YIELD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yieldstone (YIELD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YIELD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YIELD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YIELD, изучите текущую цену YIELD!

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