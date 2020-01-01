Токеномика YieldMind (YIEL)

Токеномика YieldMind (YIEL)

Откройте для себя ключевую информацию о YieldMind (YIEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о YieldMind (YIEL)

YieldMind революционизирует криптоинвестирование, сочетая искусственный интеллект с безопасными стратегиями, обеспеченными реальными активами. Разработанный как для начинающих, так и для экспертов, он предлагает стабильную, налогово-эффективную доходность за счет токенизированных казначейских векселей США (T-Bills) и проверенных ончейн-протоколов.

Официальный сайт:
https://yieldmindai.org
Whitepaper:
https://docs.yieldmindai.org
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9042fD2f383eAbC9372e0b20e3BEbca4AcFA5852

Токеномика и анализ цен YieldMind (YIEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YieldMind (YIEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0342
$ 0,0342$ 0,0342
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,000079
$ 0,000079$ 0,000079

Токеномика YieldMind (YIEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YieldMind (YIEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YIEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YIEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YIEL, изучите текущую цену YIEL!

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История цены YieldMind (YIEL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.