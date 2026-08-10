Технический анализ yieldbasis (YB) за сегодня Страница анализа yieldbasis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике YB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе yieldbasis ниже. Регистрация

Изменение цены yieldbasis (YB) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,07821 -- +17,57% +0,14% -39,52%

Технические индикаторы Yieldbasis

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yieldbasis на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 11 Покупка 1 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 9 Нейтрально 5 Покупка 0 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 6 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0782 0,0781 R2 0,0781 0,0781 R1 0,0781 0,0781 PP 0,078 0,078 S1 0,078 0,078 S2 0,0779 0,078 S3 0,0779 0,0779

Рыночные сигналы Yieldbasis Текущий чистый объем открытых ордеров -0,82M $6,06 M $6,88 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,11 M 3-дневные активные продажи $0,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,12 M 7-дневные активные продажи $0,11 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Yieldbasis Чистый приток Цена YBUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,11 M 0,08 2026-08-09 $0,10 M 0,08 2026-08-08 $0,01 M 0,07 2026-08-07 $0,02 M 0,07 2026-08-06 $0,00 M 0,07 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте yieldbasis (YB) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы yieldbasis в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч YB / USDT $0,07809 $0,07809 $0,07809 -0,63% 1.35M (USDT) Торговля YB / USDC $0,07807 $0,07807 $0,07807 -0,30% 716.92K (USDT) Торговля