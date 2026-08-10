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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Yieldbasis, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Yieldbasis, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ yieldbasis (YB) за сегодня

Технический анализ yieldbasis (YB) за сегодня

Страница анализа yieldbasis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике YB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе yieldbasis ниже.

Изменение цены yieldbasis (YB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07821--+17,57%+0,14%-39,52%
Узнайте больше о цене yieldbasis

Технические индикаторы Yieldbasis

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yieldbasis на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 14
Нейтрально 11
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 9Нейтрально 5Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 6Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0782
0,0781
R2
0,0781
0,0781
R1
0,0781
0,0781
PP
0,078
0,078
S1
0,078
0,078
S2
0,0779
0,078
S3
0,0779
0,0779

Рыночные сигналы Yieldbasis

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,82M
$6,06 M
$6,88 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,11 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Yieldbasis

Чистый притокЦена YBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,11 M0,08
2026-08-09$0,10 M0,08
2026-08-08$0,01 M0,07
2026-08-07$0,02 M0,07
2026-08-06$0,00 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
YB/USDT
$0,07809
$0,07809$0,07809
-0,63%
1.35M (USDT)
YB/USDC
$0,07807
$0,07807$0,07807
-0,30%
716.92K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор YB в USD

Сумма

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0,07821 USD

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