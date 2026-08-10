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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XUSD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XUSD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ XUSD (XUSD) за сегодня

Технический анализ XUSD (XUSD) за сегодня

Страница анализа XUSD предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XUSD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе XUSD ниже.

Изменение цены XUSD (XUSD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,0009---0,01%-0,02%-0,09%
Узнайте больше о цене XUSD

Поток капитала XUSD

Чистый притокЦена XUSDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$5,16 M1,00
2026-08-09$1,27 M1,00
2026-08-08$0,03 M1,00
2026-08-07-$0,46 M1,00
2026-08-06$1,16 M1,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о XUSD

XUSD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XUSD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XUSD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте XUSD (XUSD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XUSD в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XUSD/USDT
$1,001
$1,001$1,001
0,00%
54.51K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XUSD в USD

Сумма

XUSD
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USD
USD

1 XUSD = 1,0008 USD

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