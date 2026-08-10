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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Xterio, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Xterio, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Xterio (XTER) за сегодня

Технический анализ Xterio (XTER) за сегодня

Страница анализа Xterio предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XTER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Xterio ниже.

Изменение цены Xterio (XTER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008216--+3,07%-11,11%-56,79%
Узнайте больше о цене Xterio

Поток капитала Xterio

Чистый притокЦена XTERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XTER/USDT
$0,008223
$0,008223$0,008223
+0,61%
7.40M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XTER в USD

Сумма

XTER
XTER
USD
USD

1 XTER = 0,008216 USD

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