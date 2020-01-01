Токеномика XRP2.0 (XRP2) Откройте для себя ключевую информацию о XRP2.0 (XRP2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XRP2.0 (XRP2) XRP2.0 - это новая монета-мем на Ethereum. Официальный сайт: https://xrp-2.xyz/index.html#about Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd61e1cafd50e570356dd5f6d679a7bd0535a7fcf Купить XRP2 сейчас!

Токеномика и анализ цен XRP2.0 (XRP2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XRP2.0 (XRP2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 341,50K $ 341,50K $ 341,50K Исторический максимум: $ 0,000000000013 $ 0,000000000013 $ 0,000000000013 Исторический минимум: $ 0,000000000000006767 $ 0,000000000000006767 $ 0,000000000000006767 Текущая цена: $ 0,0000000000008131 $ 0,0000000000008131 $ 0,0000000000008131 Узнайте больше о цене XRP2.0 (XRP2)

Токеномика XRP2.0 (XRP2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XRP2.0 (XRP2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XRP2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XRP2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRP2, изучите текущую цену XRP2!

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