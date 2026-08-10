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Технический анализ Plasma (XPL) за сегодня

Технический анализ Plasma (XPL) за сегодня

Страница анализа Plasma предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XPL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Plasma ниже.

Изменение цены Plasma (XPL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07892--+2,89%-14,26%-18,44%
Узнайте больше о цене Plasma

Технические индикаторы Plasma

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Plasma на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07883
0,07879
R2
0,07879
0,07875
R1
0,07873
0,07872
PP
0,07869
0,07869
S1
0,07862
0,07865
S2
0,07859
0,07862
S3
0,07852
0,07859

Рыночные сигналы Plasma

Текущий чистый объем открытых ордеров
-3,79M
$38,20 M
$42,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,17M
3-дневные активные покупки
$4,91 M
3-дневные активные продажи
$5,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$15,64 M
7-дневные активные продажи
$15,60 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Plasma

Чистый притокЦена XPLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,18 M0,08
2026-08-09-$0,57 M0,08
2026-08-08$0,26 M0,08
2026-08-07-$0,09 M0,08
2026-08-06-$0,99 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XPL/USDT
$0,07871
$0,07871$0,07871
-1,75%
3.79M (USDT)
XPL/USDC
$0,07884
$0,07884$0,07884
-1,55%
713.89K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XPL в USD

Сумма

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0,07892 USD

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