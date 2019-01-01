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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XPIN Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по XPIN Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ XPIN Network (XPIN) за сегодня

Технический анализ XPIN Network (XPIN) за сегодня

Страница анализа XPIN Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XPIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе XPIN Network ниже.

Изменение цены XPIN Network (XPIN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0016579--+7,81%-13,43%+17,89%
Узнайте больше о цене XPIN Network

Технические индикаторы XPIN Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот XPIN Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 1Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001672
0,001671
R2
0,001671
0,001671
R1
0,001671
0,001671
PP
0,00167
0,00167
S1
0,00167
0,00167
S2
0,001669
0,00167
S3
0,001669
0,001669

Рыночные сигналы XPIN Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,41M
$7,66 M
$7,25 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,24 M
3-дневные активные продажи
$0,24 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,48 M
7-дневные активные продажи
$0,47 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала XPIN Network

Чистый притокЦена XPINUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XPIN/USDT
$0,0016642
$0,0016642$0,0016642
+0,70%
94.43M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XPIN в USD

Сумма

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0,0016579 USD

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