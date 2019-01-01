Технический анализ XPIN Network (XPIN) за сегодня Страница анализа XPIN Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XPIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе XPIN Network ниже. Регистрация

Изменение цены XPIN Network (XPIN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0016579 -- +7,81% -13,43% +17,89%

Технические индикаторы XPIN Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот XPIN Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 2 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 1 Покупка 12 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001672 0,001671 R2 0,001671 0,001671 R1 0,001671 0,001671 PP 0,00167 0,00167 S1 0,00167 0,00167 S2 0,001669 0,00167 S3 0,001669 0,001669

Рыночные сигналы XPIN Network Текущий чистый объем открытых ордеров 0,41M $7,66 M $7,25 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,24 M 3-дневные активные продажи $0,24 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,48 M 7-дневные активные продажи $0,47 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала XPIN Network Чистый приток Цена XPINUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте XPIN Network (XPIN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XPIN Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч XPIN / USDT $0,0016642 $0,0016642 $0,0016642 +0,70% 94.43M (USDT) Торговля