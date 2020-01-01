Токеномика Xpense (XPE) Откройте для себя ключевую информацию о Xpense (XPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xpense (XPE) Xpense, обозначаемый как XPE, является официальным токеном криптовалютной биржи XeggeX. Его основная задача – облегчить взаимодействие пользователей на бирже XeggeX. Это выходит за рамки простых транзакций; держатели XPE пользуются преимуществами, которые улучшают их торговый опыт. Главная цель – обеспечить бесперебойную, безопасную и эффективную торговую среду. Официальный сайт: https://xpense.network Whitepaper: https://xpense.network/xpense.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x88691f292b76bf4d2caa5678a54515fae77c33af Купить XPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Xpense (XPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xpense (XPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 30,81M $ 30,81M $ 30,81M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,16K $ 120,16K $ 120,16K Исторический максимум: $ 0,358 $ 0,358 $ 0,358 Исторический минимум: $ 0,001130059272171343 $ 0,001130059272171343 $ 0,001130059272171343 Текущая цена: $ 0,0039 $ 0,0039 $ 0,0039 Узнайте больше о цене Xpense (XPE)

Токеномика Xpense (XPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xpense (XPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPE, изучите текущую цену XPE!

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