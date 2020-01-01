Токеномика Xpense (XPE)

Токеномика Xpense (XPE)

Откройте для себя ключевую информацию о Xpense (XPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Xpense (XPE)

Xpense, обозначаемый как XPE, является официальным токеном криптовалютной биржи XeggeX. Его основная задача – облегчить взаимодействие пользователей на бирже XeggeX. Это выходит за рамки простых транзакций; держатели XPE пользуются преимуществами, которые улучшают их торговый опыт. Главная цель – обеспечить бесперебойную, безопасную и эффективную торговую среду.

Официальный сайт:
https://xpense.network
Whitepaper:
https://xpense.network/xpense.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x88691f292b76bf4d2caa5678a54515fae77c33af

Токеномика и анализ цен Xpense (XPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xpense (XPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 30,81M
$ 30,81M$ 30,81M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120,16K
$ 120,16K$ 120,16K
Исторический максимум:
$ 0,358
$ 0,358$ 0,358
Исторический минимум:
$ 0,001130059272171343
$ 0,001130059272171343$ 0,001130059272171343
Текущая цена:
$ 0,0039
$ 0,0039$ 0,0039

Токеномика Xpense (XPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Xpense (XPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPE, изучите текущую цену XPE!

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История цены Xpense (XPE)

Анализ истории цены XPE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.