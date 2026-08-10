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Технический анализ Codatta (XNY) за сегодня

Технический анализ Codatta (XNY) за сегодня

Страница анализа Codatta предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XNY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Codatta ниже.

Изменение цены Codatta (XNY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.006953--+3.26%+12.32%-16.36%
Узнайте больше о цене Codatta

Технические индикаторы Codatta

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Codatta на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 4
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.007003
0.006994
R2
0.006994
0.006988
R1
0.006987
0.006984
PP
0.006978
0.006978
S1
0.006971
0.006972
S2
0.006962
0.006968
S3
0.006955
0.006962

Рыночные сигналы Codatta

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0.25M
$3.53 M
$3.78 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.00M
3-дневные активные покупки
$0.19 M
3-дневные активные продажи
$0.20 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.00M
7-дневные активные покупки
$0.38 M
7-дневные активные продажи
$0.38 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Codatta

Чистый притокЦена XNYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08$0.00 M0.01
2026-08-07$0.01 M0.01
2026-08-06$0.05 M0.01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XNY/USDT
$0.006957
$0.006957$0.006957
+0.12%
22.86M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XNY в USD

Сумма

XNY
XNY
USD
USD

1 XNY = 0.006953 USD

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