Токеномика XHYPE (XHP) Откройте для себя ключевую информацию о XHYPE (XHP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XHYPE (XHP) XHYPE - первый децентрализованный маркетплейс с нулевой передачей данных. Он разработан для обеспечения абсолютной конфиденциальности вашей личной информации, что значительно превосходит традиционные модели электронной коммерции. Официальный сайт: https://xhype.io Whitepaper: https://docs.xhype.io/xhype-docs Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/token/0x747747e47a48c669be384e0dfb248eee6ba04039 Купить XHP сейчас!

Токеномика и анализ цен XHYPE (XHP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XHYPE (XHP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Исторический максимум: $ 0,04839 $ 0,04839 $ 0,04839 Исторический минимум: $ 0,001001209372335767 $ 0,001001209372335767 $ 0,001001209372335767 Текущая цена: $ 0,002081 $ 0,002081 $ 0,002081 Узнайте больше о цене XHYPE (XHP)

Токеномика XHYPE (XHP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XHYPE (XHP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XHP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XHP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XHP, изучите текущую цену XHP!

Как купить XHP Заинтересованы в добавлении XHYPE (XHP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XHP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XHP на MEXC прямо сейчас!

История цены XHYPE (XHP) Анализ истории цены XHP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XHP прямо сейчас!

Прогноз цены XHP Хотите узнать, куда может двигаться XHP? Наша страница прогноза цены XHP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XHP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!