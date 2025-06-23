Что такое X GAS (XGAS)

Мультичейн утилитарный токен. XGAS обеспечивает проведение транзакций на лаунчпаде PIKA, выступая в качестве основного токена для оплаты комиссий при кроссчейн операциях.

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X GAS Прогноз Цены

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Токеномика X GAS (XGAS)

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XGAS на местную валюту

1 XGAS к VND ₫ 6 989,63241 1 XGAS к AUD A$ 0,40904556 1 XGAS к GBP ￡ 0,19389822 1 XGAS к EUR € 0,22842804 1 XGAS к USD $ 0,265614 1 XGAS к MYR RM 1,1288595 1 XGAS к TRY ₺ 10,53690738 1 XGAS к JPY ¥ 38,67871068 1 XGAS к RUB ₽ 20,84804286 1 XGAS к INR ₹ 22,8826461 1 XGAS к IDR Rp 4 354,32717216 1 XGAS к KRW ₩ 362,86059768 1 XGAS к PHP ₱ 15,1267173 1 XGAS к EGP ￡E. 13,45866138 1 XGAS к BRL R$ 1,45822086 1 XGAS к CAD C$ 0,36389118 1 XGAS к BDT ৳ 32,4580308 1 XGAS к NGN ₦ 411,16515972 1 XGAS к UAH ₴ 11,12125818 1 XGAS к VES Bs 27,358242 1 XGAS к PKR Rs 75,3281304 1 XGAS к KZT ₸ 138,62925888 1 XGAS к THB ฿ 8,70151464 1 XGAS к TWD NT$ 7,85951826 1 XGAS к AED د.إ 0,97480338 1 XGAS к CHF Fr 0,21514734 1 XGAS к HKD HK$ 2,08241376 1 XGAS к MAD .د.م 2,4038067 1 XGAS к MXN $ 5,06791512

Источники X GAS

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о X GAS Какова цена X GAS (XGAS) сегодня? Текущая цена X GAS (XGAS) составляет 0,265614 USD . Какова рыночная капитализация X GAS (XGAS)? Текущая рыночная капитализация X GAS составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения XGAS на его рыночную цену в реальном времени 0,265614 USD . Каково оборотное предложение X GAS (XGAS)? Текущее оборотное предложение X GAS (XGAS) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена X GAS (XGAS)? По состоянию на 2025-06-24 самая высокая цена X GAS (XGAS) составляет 1,5 USD . Каков 24-часовой объем торгов X GAS (XGAS)? 24-часовой объем торгов X GAS (XGAS) составляет $ 6,18M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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